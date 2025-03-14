14 Mart Tıp Bayramı Mesajları ve Sözleri: Tıp Bayramı neden 14 Mart’ta kutlanıyor, tarihçesi, önemi ve anlamı nedir?

İlk olarak 1919 yılında kutlanan, tarihi 2. Mahmud dönemine dek uzanan 14 Mart Tıp Bayramı, 1976 yılından bu yana tüm haftayı kapsayacak şekilde kutlanmaktadır. Tıp Haftası olarak kabul edilen hafta boyunca sağlık çalışanlarını onurlandıran, onların emeklerine olan minnetimizi sunan 14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri dolaşıma giriyor. Peki, Tıp Bayramı neden 14 Mart'ta kutlanıyor, tarihçesi ve önemi nedir? İşte detaylar ve Tıp Bayramı mesajları.