14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri 2025: Romantik, eğlenceli, duygusal ve resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

"Seninle geçen her gün Sevgililer Günü aslında… Ama bugün, sana olan sevgimi daha da yüksek sesle söylemek istiyorum: Seni sonsuz seviyorum!"

"Eğer aşk bir matematik problemi olsaydı, sen benim sonsuz çözüm kümem olurdun! Ama neyse ki, sen sadece benim sevgilim ve en güzel denklemsin. 💖"

"Aşk, bir kalbin diğerine usulca dokunmasıdır. Seninle tanıştığım gün, kalbim nihayet tamamlandı. Seni her an, her nefeste seviyorum."