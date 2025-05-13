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Haberler Yaşam 15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:18

15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler mülakat sınavına ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, mülakat sürecine ilişkin tüm detayları sınav giriş belgelerinden öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, sözlü sınava katılacak adaylar 7 Mayıs Çarşamba günü duyuruldu. Bu yıl sözlü sınav yerleri, atama alanlarına göre belirlenecek ve adaylardan bu merkezler için ayrıca tercih alınmayacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanma tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da, geçtiğimiz yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış ve sınav giriş belgeleri 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2025 yılı alımları için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

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15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamladı. Geçen yılki takvime paralel olarak, mülakat yerlerinin 15 Mayıs tarihinde açıklanması öngörülüyor.

15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak. Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlamıştı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?