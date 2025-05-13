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15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:18
15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler mülakat sınavına ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, mülakat sürecine ilişkin tüm detayları sınav giriş belgelerinden öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?