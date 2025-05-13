15 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat takvimi: MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak. Bakanlık, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlamıştı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ