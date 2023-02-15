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Haberler Yaşam 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:32

15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelerin hayatı, verilen yardımlarla düzeltilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda deprem yardımları hakkında açıklamalarda bulundu. Bu sebeple," 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir?" sorusu yanıt arıyor. Çadırda kalmayıp başka şehirde yaşamak isteyen depremzedeler 15 bin TL taşınma yardımı ile başka bir ile taşınabilecek. Peki, 15 bin TL deprem yardımı ne zaman verilecek? İşte konu hakkında detaylar

15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi

Depremzede yardımları devlet tarafından yapılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası 15 bin TL taşınma desteği depremzede vatandaşlara verilecek. Bu noktada 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, şartları neler sorusu yanıt arıyor. İşte 15 bin TL deprem yardımı hakkında detaylar

15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.17'deki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadır kentlere yerleştiriliyor.

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın yardım kampanyasına geniş bir katılım olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, 10 milyar TL'lik kaynağın aktarıldığını ve AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15'er bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi.

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15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI'NDA DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin TL'lik taşınma yardımı yanında verilecek desteklerden şöyle bahsetti:

15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi

""Bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçları ile götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız."

15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI YAPILACAK!

Depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

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