15 bin TL deprem yardımı kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 15 bin TL taşınma yardımı şartları ve tarihi

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.17'deki depremin büyüklüğünü 7,7 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadır kentlere yerleştiriliyor.

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın yardım kampanyasına geniş bir katılım olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, 10 milyar TL'lik kaynağın aktarıldığını ve AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15'er bin TL taşınma yardımı yapılacağını söyledi.