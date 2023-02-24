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Haberler Yaşam 15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:52

15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

11 ilde etkili olan Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak üzere hükümet harekete geçti. Bu kapsamda bölgede yardım bekleyen depremzede binlerce vatandaş "15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeden taşınacak vatandaşların masraflarına destek olarak bu ücretin verileceğini ifade etti. İşte 15 bin TL taşınma desteği başvurularına dair detaylar.

15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat tarihli Kabine Toplantısı sonrası detayları duyurdu. Çadırlarda kalmak istemeyen kişilerin kiralarına destek olarak konutlarda yaşamalarını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, aynı zamanda depremde evi zarar gören oturduğu binaları yıkılanlara da taşınma yardımı yapacaklarını da kaydetti. Peki, depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 15 bin TL taşınma desteği ile ilgili o detaylar.

15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.

15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK VE NE ZAMAN?

14 Şubat 2023 tarihli Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlendi.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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