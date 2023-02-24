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15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:49
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
15:52
15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
11 ilde etkili olan Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak üzere hükümet harekete geçti. Bu kapsamda bölgede yardım bekleyen depremzede binlerce vatandaş "15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeden taşınacak vatandaşların masraflarına destek olarak bu ücretin verileceğini ifade etti. İşte 15 bin TL taşınma desteği başvurularına dair detaylar.