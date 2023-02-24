15 bin TL taşınma desteği yardımı başvuru ekranı - Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat tarihli Kabine Toplantısı sonrası detayları duyurdu. Çadırlarda kalmak istemeyen kişilerin kiralarına destek olarak konutlarda yaşamalarını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, aynı zamanda depremde evi zarar gören oturduğu binaları yıkılanlara da taşınma yardımı yapacaklarını da kaydetti. Peki, depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 15 bin TL taşınma desteği ile ilgili o detaylar.