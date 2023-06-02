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Haberler Yaşam 15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:00

15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan, şarkıcı nişanlısı Ceylan Koynat ile kaza yaptı. 15 milyon liralık aracı kullanılamaz hale gelen Ünal Turan, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Lüks otomobil firmasını suçladı: Hava yastıkları açılmadı… Fabrika hatası olabilir…

15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!

Ünlü modifiyeci ve sosyal medya fenomeni Ünal Turan, 29 Mayıs'ta nişanlısı Ceylan Koynat ile İstanbul Sultangazi'de kaza yaptı. 15 milyon liralık lüks otomobili kullanılamaz hale gelen Turan ile nişanlısı Koynat, kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken fenomen Ünal Turan, otomobilinin lastiğinin hatalı üretim olduğu iddiasını ortaya attı. Nişanlısıyla yaşadığı korku dolu anları anlattı.

15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!

'ENTERESAN BİR ŞEY...'

Kaza anında büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ünal Turan, "Düz yolda seyir halinde gidiyordum, şoförün arkasındaki lastiğin patlaması sonucunda bu talihsiz kaza meydana geldi. Çok şükür ikimizin de canında bir şey yok. Bir şey de olmadı. Yalnız şöyle bir unsur var, ben lastikte bir problem ya da hatalı üretim olduğunu düşünüyorum. Lastik aracın fabrikasının önerdiği bir lastikti, ebat ve marka olarak önerdiği bir lastikti. Ne hikmetse lastik normal bir şekilde patlamıyor, tabandan bir ayrılma var. Bu işi bilen insanlar gerçekten bu kazanın sebebiyetini lastiği gördüğünde daha iyi anlayabilirler. Bunun haricinde daha da enteresan bir şey var. Bu araba yüksek testlerden geçip, binicisine teslim edilen bir araba" ifadesini kullandı.

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15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!

HAVA YASTIKLARI AÇILMADI

Kaza sırasında hava yastıklarının açılmadığını söyleyen Ünal Turan "Ne hikmetse bizim yaptığımız kaza esnasında arabanın hiçbir hava yastığı görevini yapmadı, hiçbir şekilde hava yastıklarını açmadı. Türkiye'deki yetkililer ile görüştük, bizlere arabayı inceleme altına almak istediklerini söylediler. Avukatlarımla görüştükten sonra onlara dönüş yapacağımı söyledim. Görüşmemizden sonra bilirkişi atanacak, hem lastiğe hem arabaya bakacaklar. Sonrasında arabayı yetkililere teslim edeceğiz. Bu arabanın asıl amacı zaten bu, kesinlikle bir suç değil benim gözümde. Arabanın kullanım amacı bu. Benim kullandığımın daha üst seviyelerinde de bu arabayı kullananlar var. Hem dünyadaki sosyal medya videolarında hem de ülkemizde çok daha hız seviyelerine ulaşmış insanlar var. Bu şekilde kazadan yara almadan çıkmış olmamız bir mucizeydi" açıklaması yaptı.

15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!

OLAYI BİLİRKİŞİ RAPORU AYDINLATACAK
Ünal Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ben hayatımda böyle bir şekil görmedim. Olmaması gereken bir şey bu. Hatalı üretim olabilir. Tabandan ayrılma olayını görmedim. Bu arabanın kullanım amacı bu zaten. Bu hızın daha üstünü yapan insanlar da var. Bu olmaması gereken birşey Bu benim kanaatim kendi düşüncem. Bilirkişi raporunda bu işin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bu hata böyle bir durumda ortaya çıktı. Canımı sokakta bulmadım, lastikte problem olduğunu bilsem zaten değiştirirdim"

15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!

'ÖLMEYİ BEKLEDİM'
Kaza sırasında şoför koltuğunun yanında oturan Ceylan Koynat ise, "Videolar paylaşıldıktan sonra daha kötü olduk aslında. O anı sürekli yaşamaya başladık. Öyle bir durum. Kaza olduğu anda telefon bir süre elimde kalmış şoktan. Sonra telefon düşmüş elimden. Sadece sağ tarafa doğru gittiğini hatırlıyorum arabanın. Gerisi bende yok zaten. Ünal'ın koluna yapıştım dışarı fırlayacak diye. Ben öleceğiz diye bekliyordum" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

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