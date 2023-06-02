15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!

'ENTERESAN BİR ŞEY...'

Kaza anında büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ünal Turan, "Düz yolda seyir halinde gidiyordum, şoförün arkasındaki lastiğin patlaması sonucunda bu talihsiz kaza meydana geldi. Çok şükür ikimizin de canında bir şey yok. Bir şey de olmadı. Yalnız şöyle bir unsur var, ben lastikte bir problem ya da hatalı üretim olduğunu düşünüyorum. Lastik aracın fabrikasının önerdiği bir lastikti, ebat ve marka olarak önerdiği bir lastikti. Ne hikmetse lastik normal bir şekilde patlamıyor, tabandan bir ayrılma var. Bu işi bilen insanlar gerçekten bu kazanın sebebiyetini lastiği gördüğünde daha iyi anlayabilirler. Bunun haricinde daha da enteresan bir şey var. Bu araba yüksek testlerden geçip, binicisine teslim edilen bir araba" ifadesini kullandı.