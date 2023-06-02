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15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
16:00
15 milyonluk aracı hurdaya döndü, sözleri hayrete düşürdü: İlk defa böyle bir şey gördüm!
Sosyal medya fenomeni Ünal Turan, şarkıcı nişanlısı Ceylan Koynat ile kaza yaptı. 15 milyon liralık aracı kullanılamaz hale gelen Ünal Turan, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Lüks otomobil firmasını suçladı: Hava yastıkları açılmadı… Fabrika hatası olabilir…