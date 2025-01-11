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15 TATİL (SÖMEST TATİLİ) NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
15:48
15 TATİL (SÖMEST TATİLİ) NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?
Yoğun dersler ve sınavların ardından öğrenciler tatil için gün sayıyor. Sömestr tatili bu yıl iki hafta sürecek. MEB takvimine göre birinci dönem yakında sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimi inceleniyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, sömestr (yarıyıl tatili) tarihleri ve konu hakkında bilgiler.