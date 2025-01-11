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Haberler Yaşam 15 TATİL (SÖMEST TATİLİ) NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 15:48

15 TATİL (SÖMEST TATİLİ) NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?

Yoğun dersler ve sınavların ardından öğrenciler tatil için gün sayıyor. Sömestr tatili bu yıl iki hafta sürecek. MEB takvimine göre birinci dönem yakında sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimi inceleniyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, sömestr (yarıyıl tatili) tarihleri ve konu hakkında bilgiler.

15 TATİL SÖMEST TATİLİ NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?

Birinci dönemin sonuna yaklaşılıyor. Öğrenciler, karnelerini alıp 15 tatil için okullardan ayrılacakları günü bekliyor. MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle sömestr tatili tarihleri belli oldu. Peki; 15 tatil ne zaman, okullarda 1. dönem ne zaman bitecek?

15 TATİL SÖMEST TATİLİ NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek. Y

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15 TATİL SÖMEST TATİLİ NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

15 TATİL SÖMEST TATİLİ NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

15 TATİL SÖMEST TATİLİ NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl hangi tarihte?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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