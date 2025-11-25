MEB TATİL TARİHLERİ: 2025-2026 15 tatil ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:34

Yeni eğitim takviminin açıklanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline ilişkin detaylar netleşti. Okullarda birinci dönemin bitiş tarihi merak konusu olurken, sömestr tatili için geri sayım şimdiden başladı. Veliler tatil planlarını şekillendirmek isterken, öğrenciler de 15 tatilin resmi olarak hangi gün başlayacağını öğrenmek için MEB takvimine yöneldi. İşte 2025-2026 yarıyıl tatili tarihleri…

MEB tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, yarıyıl tatili hazırlıklarını hızlandırdı. Öğrenciler ve veliler, birinci dönemin ne zaman tamamlanacağını ve sömestr tatilinin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Tatilin süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri büyük ilgi görürken, milyonlar "Okullar ne zaman 15 tatile giriyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtı...

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek. Y

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

