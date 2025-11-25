MEB TATİL TARİHLERİ: 2025-2026 15 tatil ne zaman, okullar ayın kaçında kapanacak?

MEB tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, yarıyıl tatili hazırlıklarını hızlandırdı. Öğrenciler ve veliler, birinci dönemin ne zaman tamamlanacağını ve sömestr tatilinin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Tatilin süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri büyük ilgi görürken, milyonlar "Okullar ne zaman 15 tatile giriyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtı...