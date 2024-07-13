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Haberler Yaşam 15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 23:02

15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil olarak değerlendirilecek özel günde resmi evrak işleri olanlar noterlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Tapu başta olmak üzere pek çok hizmetin alındığı noter için araştırmalar gündemde. Peki; 15 Temmuz Pazartesi günü noterler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 Temmuz noterler açık mı merak konusu. Resmi evrak işlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar sorularını arama motorlarına yöneltiyor. Konuyla ilgili önceki yıllardaki çalışma düzenine bakılıyor. Peki; pazartesi noter saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, tatil mi? İşte, 15 Temmuz noterler açık mı sorusunun yanıtı!

15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil kapsamında olduğu için noterlerin de içinde bulunduğu resmi daireler kapalı olacak.

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15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi noterler resmi tatil haricinde bulunduruluyor ancak resmi tatil özelinde nöbetçi daireler olup olmayacağı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Nöbetçi noterler Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabiliyor.

15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatil sonrası ilk iş gününde yani 16 Temmuz Salı günü noterler normal çalışma düzenlerine dönecek.

15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

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