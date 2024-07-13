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15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
23:02
15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
15 Temmuz noterler açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil olarak değerlendirilecek özel günde resmi evrak işleri olanlar noterlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Tapu başta olmak üzere pek çok hizmetin alındığı noter için araştırmalar gündemde. Peki; 15 Temmuz Pazartesi günü noterler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi?