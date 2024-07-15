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15 Temmuz Pazartesi borsalar açık mı? BUGÜN Borsa İstanbul kapalı mı, çalışıyor mu? İşlem gerçekleşiyor mu?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
07:27
15 Temmuz Pazartesi borsalar açık mı? BUGÜN Borsa İstanbul kapalı mı, çalışıyor mu? İşlem gerçekleşiyor mu?
15 Temmuz borsa açık mı, kapalı mı sorusuna cevap aranıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz borsa çalışıyor mu, işlem yapılır mı sorusu yatırımcıların gündemin. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Borsa İstanbul işlem saatleri araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte, detaylar...