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15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
07:14
15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
15 Temmuz noterler açık mı, kapalı mı sorusu araştırılıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz noterler çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşlem gerçekleşiyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte nöbetçi noter listesi!