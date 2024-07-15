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Haberler Yaşam 15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 07:14

15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 Temmuz noterler açık mı, kapalı mı sorusu araştırılıyor. 15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz noterler çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine ara veriyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşlem gerçekleşiyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte nöbetçi noter listesi!

15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Alım satım işlemleri gerçekleştirecek olanlar da araştırmalarına hız kazandırdı. Resmi tatil ilan edilen ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bugünde 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü noterler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? EFT havale gerçekleşiyor mu?

15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

Diğer resmi tatillerde de olduğu gibi 15 Temmuz Pazartesi günü de bir çok kurum kuruluş kapalı olacak. Noterler de 15 Temmuzda hizmet vermeyecek.

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15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?
Nöbetçi noterler resmi tatil haricinde bulunduruluyor ancak resmi tatil özelinde nöbetçi daireler olup olmayacağı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Nöbetçi noterler Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabiliyor.

15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, noterler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların tamamı kapalı olacak. Bu işletmeler 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye devam edecek.
15 Temmuz Pazartesi günü özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.
Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri' de Pazartesi günü hizmet vermeyecek. Vatandaşlar Pazartesi gününe randevu alamayacaklar.

15 Temmuz Pazartesi noterler açık mı? BUGÜN noterler, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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