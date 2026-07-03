15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

ŞEHİTLER ÖLMEZ, HATIRALARI YAŞAR

Şehit Ağabeyi Reşit Güler, "15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Kızım halasını hiç tanıyamadı, onun elini tutamadı, birlikte oyun oynayamadılar, birlikte şarkılar söyleyemediler. Ama bugün onun adıyla büyüyor, onun hayalleriyle yol yürüyor ve bir gün halasının üniformasını giyebilmek için gün sayıyor. Biz inanıyoruz ki bazı insanlar bu dünyadan ayrılsalar da asla unutulmuyor. Şehitlerimiz de böyledir. Onlar sadece ailelerinin değil, bir milletin yüreğinde yaşamaya devam eder. Gülşah'ın adı bugün çocuklarımızda, dualarımızda ve bize bıraktığı büyük gururda yaşamayı sürdürüyor" diye konuştu.