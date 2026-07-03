15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

İŞGALE KARŞI DİRENDİLER
OLAYLAR sırasında vatandaşlar Genelkurmay Karargâhı önünde toplanırken darbeciler karargâha girmeye çalışan sivillerin üzerine ateş açtı. Genelkurmay Karargâhı'na ait güvenlik kamerası kayıtları, darbecilerin şehit olan sivillerin cenazelerini sürükleyerek karargâh dışına çıkardığını da ortaya koydu.
TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DA TEK YÜREK OLACAK
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümünde "İrade Bizim, Zafer Bizim" ana temasıyla 81 ilde ve yurtdışındaki Türk temsilciliklerinde eşzamanlı olarak etkinlikler hayata geçirilecek.
Hazırlanan programa göre şehir meydanları, millet bahçeleri ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları kurulacak. Video gösterimleri, dijital ekranlar, interaktif bilgi panoları, fotoğraf sergileri ve anı defterleriyle ziyaretçilere 15 Temmuz gecesinin hafızası aktarılacak. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik içeriklerle milli hafızanın güçlendirilmesi hedefleniyor.
Yurt genelinde sancak koşuları, şehitlik ziyaretleri, mevlit programları, fidan dikimleri, spor organizasyonları, konserler yapılacak.
İstanbul'da Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı yapılacak. Ayrıca 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile dron ve ışık gösterileri düzenlenecek.