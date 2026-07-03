Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:17

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

15 Temmuz hain darbe gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in 10 yaşındaki yeğeni Gülşah, halasının ismini gururla taşıyor. Halasının şehadetinden 5 ay sonra dünyaya gelen Gülşah, halası gibi polis olup onundan yolundan gideceği günlerin haylini kuruyor. Ailesiyle birlikte sık sık Hatay'daki şehitliği ziyaret ettiğini anlatan Gülşah; "Halamın mezardaki fotoğrafını öpüp içimden halama sesleniyorum, onu çok sevdiğimi söylüyorum. Ben de halam gibi polis olup onun yolundan gideceğim. Halamın üniformasını ben giyeceğim. Dedemde duran silahını da polis olunca ben kullanacağım" dedi.

Ali ALTUNTAŞ
  • ABONE OL
15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

15 Temmuz gecesi izinli olmasına rağmen görev yerine koşarak darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adını taşıyan yeğeni Gülşah, hiç tanıma fırsatı bulamadığı kahraman halasını dualarında ve rüyalarında yaşatıyor.

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

Halasını sık sık rüyalarında gördüğünü söyleyen Gülşah, "Rüyalarımda benimle oyun oynuyor. Bazen sabahları beni onun uyandırdığını hissediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

Marmaris'te yaşayan 10 yaşındaki Gülşah, sık sık Hatay'daki şehitliğe giderek halasını ziyaret ediyor. Gülşah; "Halamın mezardaki fotoğrafını öpüp içimden halama sesleniyorum. Kimse fark etmese de ona hep 'Halacığım seni çok seviyorum. Yanımda olmasan bile her zaman kalbimdesin' diyorum. Ben de halam gibi polis olup onun yolundan gideceğim. Halamın üniformasını ben giyeceğim. Dedemde duran silahını da polis olunca ben kullanacağım" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

"GÜLŞAH'IN ADIYLA DÜNYAYA GELDİ"

4'üncü sınıfa geçen Gülşah, halasının anısına halasını anlattığı binalar, sokaklar ve araçların bulunduğu "Gül York" adını verdiği özel bir tuval çalışması hazırladı. Resmi henüz mezarına götüremediğini söyleyen Gülşah, ilk fırsatta halasının kabrine bırakmak istediğini söyledi.

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

15 Temmuz gecesi kız kardeşi Ankara Gölbaşı'nda FETÖ'cü hainlerle çatışırken, kendisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otelin önüne gelerek FETÖ'cü hainlere karşı duran Reşit Güler, kardeşinin 15 Temmuz öncesinde hala olacağı için büyük heyecan yaşadığını belirterek; "Gülşah şehit olduğunda eşim 4 aylık hamileydi. Sürekli 'Ağabey, kız mı olacak erkek mi?' diye soruyordu. "

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

"Cinsiyetini öğrenmek ona nasip olmadı. Şehadetinden bir hafta sonra kızımız olacağını öğrendik. Doğacak bebeğin ilk biberonunu da halası almıştı. Kızımızın ismi konusunda hiç düşünmedik. O, Gülşah'ın adıyla dünyaya geldi, bayrak devri gibi. Herkes Gülşah'ta halasını görüyor. Onun gibi gülüyor, halası gibi resim yapıyor. Gülşah gitar çalıyordu. Kızım ise piyano çalıyor." diye konuştu.

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

"GÜN GELECEK GÜLŞAH HALASININ ÜNİFORMASINI GİYECEK"

Aradan geçen yılların acıyı azaltmadığını söyleyen Reşit Güler, evlerinin en özel köşesinde kız kardeşinin fotoğrafının bulunduğunu belirterek, "Fotoğrafına her baktığımda ona 'Sen hep aynısın ama biz değişiyoruz. Sen hep genç kalıyorsun ama biz yaşlanıyoruz' diyorum."

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

"Babam, 'Allah'ım, küçük Gülşah halasının üniformasını giymeden canımı alma' diyor. Biz de onun o üniformayı giyeceği günü bekliyoruz. Çünkü o, doktor olmasını isteyenlere bile 'Hayır, ben halam gibi polis olacağım' cevabını veriyor" dedi.

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

ŞEHİTLER ÖLMEZ, HATIRALARI YAŞAR

Şehit Ağabeyi Reşit Güler, "15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Kızım halasını hiç tanıyamadı, onun elini tutamadı, birlikte oyun oynayamadılar, birlikte şarkılar söyleyemediler. Ama bugün onun adıyla büyüyor, onun hayalleriyle yol yürüyor ve bir gün halasının üniformasını giyebilmek için gün sayıyor. Biz inanıyoruz ki bazı insanlar bu dünyadan ayrılsalar da asla unutulmuyor. Şehitlerimiz de böyledir. Onlar sadece ailelerinin değil, bir milletin yüreğinde yaşamaya devam eder. Gülşah'ın adı bugün çocuklarımızda, dualarımızda ve bize bıraktığı büyük gururda yaşamayı sürdürüyor" diye konuştu.

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

EN KANLI GECE

Genelkurmay Başkanlığı önü, 15 Temmuz gecesinin en kanlı noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Resmi iddianame ve mahkeme dosyalarına göre burada yaşanan saldırılarda 11 sivil şehit oldu. Şehit edilen siviller arasında Mesut Acu, Yusuf Çelik, Mustafa Avcu, Mucip Arıgan, Resul Kaptancı, Gökhan Yıldırım, Celalettin İbiş, Erhan Dural, Mehmet Şengül, Yıldız Gürsoy ve Ziya İlhan Dağdaş yer aldı.

15 Temmuz şehidi Gülşah Güler’in yeğeni: Halam gibi polis olup yolundan gideceğim

İŞGALE KARŞI DİRENDİLER

OLAYLAR sırasında vatandaşlar Genelkurmay Karargâhı önünde toplanırken darbeciler karargâha girmeye çalışan sivillerin üzerine ateş açtı. Genelkurmay Karargâhı'na ait güvenlik kamerası kayıtları, darbecilerin şehit olan sivillerin cenazelerini sürükleyerek karargâh dışına çıkardığını da ortaya koydu.

TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DA TEK YÜREK OLACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümünde "İrade Bizim, Zafer Bizim" ana temasıyla 81 ilde ve yurtdışındaki Türk temsilciliklerinde eşzamanlı olarak etkinlikler hayata geçirilecek.

Hazırlanan programa göre şehir meydanları, millet bahçeleri ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları kurulacak. Video gösterimleri, dijital ekranlar, interaktif bilgi panoları, fotoğraf sergileri ve anı defterleriyle ziyaretçilere 15 Temmuz gecesinin hafızası aktarılacak. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik içeriklerle milli hafızanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yurt genelinde sancak koşuları, şehitlik ziyaretleri, mevlit programları, fidan dikimleri, spor organizasyonları, konserler yapılacak.

İstanbul'da Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı yapılacak. Ayrıca 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile dron ve ışık gösterileri düzenlenecek.

#15 TEMMUZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA