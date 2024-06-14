15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı mı sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi. Akşam saatlerinde çift yönlü şekilde trafiğe kapatıldığı yönünde haberler önce sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ardından İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Gelişmeler takip ediliyor. Peki; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden trafiğe kapatıldı, ne zaman düzelecek, düzeldi mi?