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Haberler Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 23:32

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi!

Son dakika haberlerine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatılmış durumda. Köprüden dönen araçlar görülürken kapatılma nedeniyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul Valiliği açıklaması takip edilirken yola çıkacaklar ve körpüye doğru yönelenler araştırmalara başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı mı, köprü neden kapandı, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı mı sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi. Akşam saatlerinde çift yönlü şekilde trafiğe kapatıldığı yönünde haberler önce sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ardından İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Gelişmeler takip ediliyor. Peki; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden trafiğe kapatıldı, ne zaman düzelecek, düzeldi mi?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi!

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyeti; köprü üzerinde terk halindeki bir araç nedeniyle alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Köprüde yer alan aracın arka koltuğunda şüpheli bir koli olduğu da iddia edilenler arasında.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi!

KÖPRÜ NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz.Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi!

Bakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi!

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELECEK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adım adım trafiğe açıldığı yönünde bilgiler geliyor.

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