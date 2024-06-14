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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
23:32
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, köprü neden kapandı? Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi!
Son dakika haberlerine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatılmış durumda. Köprüden dönen araçlar görülürken kapatılma nedeniyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul Valiliği açıklaması takip edilirken yola çıkacaklar ve körpüye doğru yönelenler araştırmalara başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı mı, köprü neden kapandı, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...