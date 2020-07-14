15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri ile tarihi destanı hatırla! 2020 Resimli 15 Temmuz mesajları burada

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümüne girecek olmamız nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şükran için törenler düzenlenecek. Vatandaşlar, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve duygularını paylaşmak için resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırıyorlar. 2020 yılına ait en güzel resimli 15 Temmuz mesajlarını sizler için derledik. Paylaşmak ya da yakınlarınıza göndermek için 15 Temmuz görselleri ve sözleri haberimizde!