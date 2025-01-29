15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!

Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala, okula dönüş hazırlıkları başladı. MEB'in yayımladığı eğitim takvimine göre, ikinci dönemin başlangıç tarihi belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih.