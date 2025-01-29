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Haberler Yaşam 15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:00

15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!

Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler okula dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönemin başlangıç tarihi belli oldu. Okulların yeniden açılacağı gün yaklaştıkça öğrenciler tatlı telaşı içerisinde. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr (15 tatil) ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih.

15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!

Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala, okula dönüş hazırlıkları başladı. MEB'in yayımladığı eğitim takvimine göre, ikinci dönemin başlangıç tarihi belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih.

15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!
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