Haberler
Yaşam
15 TATİL SONA ERİYOR! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitiyor? MEB takvimi paylaştı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
14:00
Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler okula dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönemin başlangıç tarihi belli oldu. Okulların yeniden açılacağı gün yaklaştıkça öğrenciler tatlı telaşı içerisinde. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr (15 tatil) ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih.