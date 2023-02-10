Haberler Yaşam 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:46

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca vatandaş, Türkiye tarihindeki en büyük depremler hakkında araştırma yapıyor. Bunlar arasında 17 Ağustos depremi şiddeti, ölü ve yaralı sayısı da aratılmakta. Bir Ağustos gecesi yaşanan ve Marmara ve Batı Karadeniz'deki birçok ili etkileyen deprem sonrası on binlerce kişi hayatını kaybetti. Yaşanan son doğal afetten sonra, "17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt arıyor. Peki, 17 Ağustos depremi can kaybı sayısı kaç, saat kaçta oldu? İşte konu hakkında detaylar