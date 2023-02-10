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Haberler Yaşam 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:46

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası milyonlarca vatandaş, Türkiye tarihindeki en büyük depremler hakkında araştırma yapıyor. Bunlar arasında 17 Ağustos depremi şiddeti, ölü ve yaralı sayısı da aratılmakta. Bir Ağustos gecesi yaşanan ve Marmara ve Batı Karadeniz'deki birçok ili etkileyen deprem sonrası on binlerce kişi hayatını kaybetti. Yaşanan son doğal afetten sonra, "17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi?" soruları yanıt arıyor. Peki, 17 Ağustos depremi can kaybı sayısı kaç, saat kaçta oldu? İşte konu hakkında detaylar

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

17 Ağustos'ta kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı soruları, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası yanıt arıyor. Bir gece yarısı başlayan depremde on binlerce insan hayatını kaybederken, yüzbinlerce insan yaralandı. Peki, 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetindeydi? İşte 17 Ağustos Gölcük depremi hakkında bilgiler

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

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17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç dakika sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

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