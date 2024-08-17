Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
10:01
17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları
17 Ağustos 1999 tarihinde saatler 03.02'yi gösterirken gerçekleşen ve binlerce vatandaşımızı kaybetmemize neden olan Marmara Gölcük depremi 25'inci yılında. Bu özel günde kayıpları anmak isteyenler 17 Ağustos depremi mesajları 2024 araştırmasına çıktı. Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul gibi şehirlerde etkili olmasına rağmen tüm Türkiye'nin zihninde tazeliğini koruyan depremin fotoğrafları da o acı günü gözler önüne seriyor. İşte, 17 Ağustos depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları...