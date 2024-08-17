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Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:01

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları

17 Ağustos 1999 tarihinde saatler 03.02'yi gösterirken gerçekleşen ve binlerce vatandaşımızı kaybetmemize neden olan Marmara Gölcük depremi 25'inci yılında. Bu özel günde kayıpları anmak isteyenler 17 Ağustos depremi mesajları 2024 araştırmasına çıktı. Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul gibi şehirlerde etkili olmasına rağmen tüm Türkiye'nin zihninde tazeliğini koruyan depremin fotoğrafları da o acı günü gözler önüne seriyor. İşte, 17 Ağustos depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları...

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları

17 Ağustos depremi mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle gündemde. 25 yıl önce bugün gerçekleşen Gölcük depremi binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. 25. yılda kayıplar anılırken o günlere özel kareler de duygulandırmaya devam ediyor. 17 Ağustos 1999 anma mesajları ile sosyal medyada paylaşımlar başladı. İşte, 17 Ağustos depremi mesajları 2024...

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI 2024

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999'da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.

17 Ağustos Depremi'nin 25. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!

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17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları

17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...

17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

22 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Bu gece saat 03:02'de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları

03:02! Sesimi duyan var mı?

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

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