17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Gölcük depremi 25. yılında! 17 Ağustos depremi anma mesajları, fotoğrafları

17 Ağustos depremi mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle gündemde. 25 yıl önce bugün gerçekleşen Gölcük depremi binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. 25. yılda kayıplar anılırken o günlere özel kareler de duygulandırmaya devam ediyor. 17 Ağustos 1999 anma mesajları ile sosyal medyada paylaşımlar başladı. İşte, 17 Ağustos depremi mesajları 2024...