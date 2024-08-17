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Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:32

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı

Tam 25 yıl önce bugün Marmara şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. 1999 yılından bu yana hafızalardaki izini koruyan 17 Ağustos Gölcük Depremi 25'inci yılında. Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul depremden en çok etkilenen şehirler arasında yerini alırken tüm Türkiye yaşanan acıları yüreğinde taşıyor. Bu özel günü anmak adına bilgi almak isteyenler 17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, ne zaman, kaç saniye sürdü sorularına yanıt arıyor. Depremin süresi, büyüklüğü ve etkilenenlerin sayısı en çok merak edilenler arasında. Peki; 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, ölü sayısı kaç?

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı

17 Ağustos 1999 tarihinde sabaha karşı gerçekleşen yıkıcı sarsıntıda 10 binlerce ev ve iş yeri yıkılırken binlerce kişi de hayatını kaybetti. Yüzyılın felaketinde olduğu üzere birçok ülkeden destek ekibin yer aldığı afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları bugün hala zihinlerde tazeliğini koruyor. Peki; 17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte, 17 Ağustos Gölcük Depremi ölü sayısı, süresi, merke üssü...

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi; İzmit Depremi, Marmara Depremi ve 17 Ağustos depremi gibi isimlerle anılıyor.

17 Ağustos 1999 tarihinde sabaha karşı 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkez üssündeki deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşti.

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17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı

Tam 45 saniye süren 17 Ağustos Gölcük depremi; Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Koceli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak illerini etkiledi.

Depremden daha sonra 4 ve 5 şiddetlerinde artçılar meydana geldi.

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos 1999 depremi ölü sayısı 18 bini aşıyor. Öte yandan 48 bini aşkın yaralı da depremden etkilenenler arasında. En çok Kocaeli'de kayıp verilirken onu Sakarya ve Yalova izliyor.

17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı

25. YILINDA!

25 yıl önce bugün gerçekleşen deprem sebebiyle kayıplar anılmaya devam ediyor. Birçok şehirde yapılan deprem anıtları o güne dair görüntüleri gözler önüne seriyor.

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