17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı

17 Ağustos 1999 tarihinde sabaha karşı gerçekleşen yıkıcı sarsıntıda 10 binlerce ev ve iş yeri yıkılırken binlerce kişi de hayatını kaybetti. Yüzyılın felaketinde olduğu üzere birçok ülkeden destek ekibin yer aldığı afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları bugün hala zihinlerde tazeliğini koruyor. Peki; 17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte, 17 Ağustos Gölcük Depremi ölü sayısı, süresi, merke üssü...