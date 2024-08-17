Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
09:32
17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, kaç şiddetinde, kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ölü ve yaralı sayısı
Tam 25 yıl önce bugün Marmara şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. 1999 yılından bu yana hafızalardaki izini koruyan 17 Ağustos Gölcük Depremi 25'inci yılında. Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul depremden en çok etkilenen şehirler arasında yerini alırken tüm Türkiye yaşanan acıları yüreğinde taşıyor. Bu özel günü anmak adına bilgi almak isteyenler 17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, ne zaman, kaç saniye sürdü sorularına yanıt arıyor. Depremin süresi, büyüklüğü ve etkilenenlerin sayısı en çok merak edilenler arasında. Peki; 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, ölü sayısı kaç?