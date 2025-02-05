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17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:20
17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!
17 yaşındaki genç kız 54 yaşındaki manavı bıçakladı. Korkunç olayın adresi Muğla Milas'tı. 48 yaşındaki manav Halil İbrahim Mercan'nın bir kafeteryanın önündeki sandalyede cesedine rastlandı. Mercan'ın bıçaklandığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri 17 yaşındaki Beyza Ö.'yü gözaltına aldı. İşte olayın detayları…