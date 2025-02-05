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Haberler Yaşam 17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:20

17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!

17 yaşındaki genç kız 54 yaşındaki manavı bıçakladı. Korkunç olayın adresi Muğla Milas'tı. 48 yaşındaki manav Halil İbrahim Mercan'nın bir kafeteryanın önündeki sandalyede cesedine rastlandı. Mercan'ın bıçaklandığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri 17 yaşındaki Beyza Ö.'yü gözaltına aldı. İşte olayın detayları…

DHA
17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!

Kan donduran olay 2 Şubat'ta yaşandı. Sandalyede kanlar içerisinde kalan kişiyi görenler, hemen ekipleri aradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynu ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin manav Halil İbrahim Mercan'a ait olduğu ortaya çıktı.

17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!

EĞLENCE MEKANINDAN ÇIKMIŞ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Halil İbrahim Mercan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!

İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mercan'ın cenazesi, önceki gün Milas'ta toprağa verildi.

17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!

Diğer yandan Mercan'ın ölü bulunduğu yere yaklaşık 500 metre mesafedeki bir eğlence mekanından saat 02.00 sıralarında çıkıp, sendeleyerek sandalyeye oturduğu tespit edildi.

17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!

'SÖZLÜ TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Çalışmalarını sürdüren polis, Halil İbrahim Mercan'ın kamera görüntülerinden cinayete kurban gittiğini belirledi. Polis, bir kadının, saat 04.00 sıralarında yol üzerindeki bir kafeteryanın önündeki sandalyede oturan Mercan'ı bıçaklayıp, koşarak uzaklaştığını tespit etti.

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