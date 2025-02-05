17 yaşındaki genç kız 48 yaşındaki manavı bıçakladı: Taciz etti öldürdüm!

Kan donduran olay 2 Şubat'ta yaşandı. Sandalyede kanlar içerisinde kalan kişiyi görenler, hemen ekipleri aradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynu ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cesedin manav Halil İbrahim Mercan'a ait olduğu ortaya çıktı.