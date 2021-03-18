18 Mart Çanakkale Zaferi 57. Alay'ın Kahramanlık Hikayesi: Çanakkale Savaşı'nda 57. Alay hikayesi nedir ve ne zaman şehadete erdi?

Türk tarihi açısında en önemli günlerin başında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü gelmektedir. Her yıl 18 Mart tarihinde, topraklarımız için şehit olan askerlerimiz rahmetle anılırken 18 Mart Deniz Zaferi ise büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Bu değerli günde, Çanakkale Savaşları'nın akışını değiştiren kahramanlar ve birlikler unutulmuyor. Hiç şüphesiz, bunların başında 57. Alay geliyor.

57. ALAY'IN KAHRAMANLIK HİKAYESİ

Yarbay Mustafa Kemal'in "Size ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak savunma yapan 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı halen nesilden nesile aktarılıyor. Bu noktada, 57. Alay'ın önemi ve hikayesi merak edilirken ne zaman şehadete erdiği de araştırılan konular arasında öne çıkıyor.

İşte, Çanakkale Savaşları'nın seyrini değiştiren 57. Alay'ın kahramanlık hikayesi;