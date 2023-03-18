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Haberler Yaşam 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 yılı derlemesi yayında! İşte 2-3-4-5 Kıtalık, kısa, uzun 18 Mart şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi!
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:25

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 yılı derlemesi yayında! İşte 2-3-4-5 Kıtalık, kısa, uzun 18 Mart şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi!

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 derlemesi gündemdeki yerini aldı. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun kazandığı deniz muhaberelerini anlatan zafer yıldönümünde Şehitleri Anma Günü adı altında anılıyor. 18 Mart şiirleri 2-3-4-5 kıtalık, kısa, uzun, ilkokul, ortaokul, lise seçenekleriyle araştırılmaya başladı. En güzel şiirler okunmak ve paylaşılmak üzere resimli galerisi ile gündemde. İşte, en anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri…

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 yılı derlemesi yayında! İşte 2-3-4-5 Kıtalık, kısa, uzun 18 Mart şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi!

18 Mart şiirleri kısa ve uzun seçenekleriyle derlendi. Her yıl aynı tarihte Şehitleri Anma Günü kapsamında anılan zafer kahramanları için etraf bayraklar ve şiirler ile süsleniyor. Öğrenciler başta olmak üzere tüm Türkiye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi şiir örnekleri araştırılmaya başladı. Seyit Onbaşı gibi kahramanlar dualar ile anılıyor. İşte, en güzel Çanakkale Zaferi şiirleri 2-3-4-5 kıta, ilkokul, ortaokul, lise seçenekleriyle yayında!

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 yılı derlemesi yayında! İşte 2-3-4-5 Kıtalık, kısa, uzun 18 Mart şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi!

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Çanakkale Zaferi

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

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18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 yılı derlemesi yayında! İşte 2-3-4-5 Kıtalık, kısa, uzun 18 Mart şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi!

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim

Her karşı toprağım kutsaldır benim

Uğruma binlerce şehitler verdin

Al kanla yazıldı tarih defterim

Vurulup koynumda yatan yiğidim

Kıyamette elbet sana şahidim

Bu vatan uğruna gitti gençliğin

Göklerden verildi rütben şehidim

Vatan bir cehennem gibi yanıyor

Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor

Suskun duran millet bir uyanıyor

İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

Kahramanlar burda çoktur seçilmez

Şehitlik şerbeti kolay içilmez

Bir nefes anında umman geçilir

Bilinir ki Çanakkale geçilmez

Burası Türklerin ebedi yurdu

Her Mehmet bir tabur düşman vurdu

Böylece tüm dünya şanın duydu

Yedi Düvel mecbur selama durdu

Dinle beni dinle anla ey gencim

Yiğitler koynumda artar direncim

Atanın yazdı takvime göre

Seninle akranım ben de çok gencim

Huzurla şad olsun ruhu atanın

Pişman oldu soyu bana çatanın

Sonsuza dek sana kutsal vatanım

(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

Ey gencim ecdadın bedel ödedi

Uğratma namerdi yurduma dedi

Üzme sen Ata'nı incitme emi

Görevi ilahi bilincindendi

Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 yılı derlemesi yayında! İşte 2-3-4-5 Kıtalık, kısa, uzun 18 Mart şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi!

18 MART ÇANAKKALE

Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

Ali Osman Yılmaz

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2023 yılı derlemesi yayında! İşte 2-3-4-5 Kıtalık, kısa, uzun 18 Mart şiirleri ilkokul, ortaokul, lise için derlendi!

ÇANAKKALE

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.

Her karış torağında bin,şehit bir mezar.

Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

Hangi kem göz sana edebilir nazar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.

Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.

Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir

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