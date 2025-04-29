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18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:03
18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!
Batman'da arkadaşları ve ağabeyi ile maça gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve kafasında yorgun mermi tespit edilen Özbek, 4 gün yoğun bakımda kaldı. 1,5 yıldır riski bölgede olduğu için çıkartılmayan mermi ile yaşayan Özbek, "Kafamdaki mermi ile ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli tedirginlik içerisindeyim" açıklamasını yaptı.