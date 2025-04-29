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Haberler Yaşam 18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:03

18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!

Batman'da arkadaşları ve ağabeyi ile maça gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve kafasında yorgun mermi tespit edilen Özbek, 4 gün yoğun bakımda kaldı. 1,5 yıldır riski bölgede olduğu için çıkartılmayan mermi ile yaşayan Özbek, "Kafamdaki mermi ile ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli tedirginlik içerisindeyim" açıklamasını yaptı.

DHA
18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!

Olay, 5 Kasım 2023'te Bahçelievler Mahallesi 1624'üncü Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ve ağabeyiyle maça gitmek için evinden çıkan Yusuf Emre Özbek, birlikte fotoğraf çektirdikten hemen sonra yere yığıldı.

18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!

Çevredekilerin hastaneye götürdüğü Yusuf'un çekilen röntgeninde, başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. 4 gün yoğun bakım, 4 gün de serviste tedavi gören Yusuf'un başındaki mermi için doktorlar, riskli bölgede olduğu gerekçesiyle müdahale etmedi. Düzenli olarak kontrol edilen Yusuf'ta konuşma güçlüğü ve sağ el ve parmaklarında zayıflık belirtileri ortaya çıkınca, fizik tedavi süreci başladı.

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18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!

Halen sağ elini kullanmakta ve parmaklarımı oynatmakta zorlanan Yusuf, ölüm korkusu yaşadığını belirterek, "Hastanede başıma yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Mermi riskli bir yerde olduğu için doktorlar çıkarılamayacağını söylediler. O andan itibaren benim için çok zorlu bir süreç başladı.

18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!

Ellerimi hareket ettirmekte, yürümekte ve konuşmakta zorluk çekiyordum. 1,5 yıl boyunca yoğun bir fizik tedavi dönemin oldu. Bu süre sonunda bazı iyileşmeler oldu ama hala sağ elimi kullanmakta özellikle de parmaklarımı oynatmakta zorlanıyorum. Şu anda okuluma ve sosyal hayatıma dönebildim. Kafamda bir mermi ile yaşadığım için ölüm korkusu yaşıyorum.

18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek 1,5 yıldır başında yorgun mermi ile yaşıyor: Yürümekte ve konuşmakta zorlanıyorum!

Sürekli bir tedirginlik içerisindeyim. Bu 1,5 yıl boyunca ailem ve arkadaşlarım bana çok destek oldular. Onlar da benim kadar çabaladı. Buradan vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen rastgele havaya ateş açmayın. Rastgele sıkılan bir kurşun başkasının hayatını karartabilir. Benim hayatımı karartan kurşunu sıkanların yakalanmasını istiyorum" dedi.