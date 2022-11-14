18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

The Terminal filmine ilham olan hikayenin baş kahramanı Mehran Karimi Nasseri hayatını kaybetti. Bir döneme damgasını vuran, Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Terminal film konusu İranlı mültecinin hayatından ilham alınarak yazıldı. 18 yıl boyunca Fransa Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda küçük bir alanda yaşayan Nasseri hayatı ile merak konusu oldu. 2014 yapımı Steven Spielberg filmi İranlı adamın hikayesinden ilham alınarak yazılmış ve büyük ses getirmişti. Mehran Karimi Nasseri kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ailesi nerede gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Tüm dünyada araştırılmaya başlayan Mehran Karimi Nasseri kimdir sorusu filmin ardından yeniden gündemde. İşte, tüm merak edilenler…