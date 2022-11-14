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Haberler Yaşam 18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:19

18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

The Terminal filmine ilham olan hikayenin baş kahramanı Mehran Karimi Nasseri hayatını kaybetti. Bir döneme damgasını vuran, Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Terminal film konusu İranlı mültecinin hayatından ilham alınarak yazıldı. 18 yıl boyunca Fransa Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda küçük bir alanda yaşayan Nasseri hayatı ile merak konusu oldu. 2014 yapımı Steven Spielberg filmi İranlı adamın hikayesinden ilham alınarak yazılmış ve büyük ses getirmişti. Mehran Karimi Nasseri kimdir, kaç yaşında, neden öldü, ailesi nerede gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Tüm dünyada araştırılmaya başlayan Mehran Karimi Nasseri kimdir sorusu filmin ardından yeniden gündemde. İşte, tüm merak edilenler…

18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

Mehran Karimi Nasseri kimdir sorusu filme konu olan İranlı mültecinin ölümü ardından gündeme geldi. The Terminal filmine konu olan ünlü isim filmin yayınlanması ardından da yaşamıyla birçok yayına konuk olmuştu. İlginç hikayesi ile şaşırtan Nasseri, tam 18 yıl boyunca Fransa'da yer alan Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşadı ve burada yaşamını yitirdi. En çok araştırılanlar arasında Mehran Karimi Nasseri neden öldü, kaç yaşındaydı, ailesi nerede gibi sorular var. Haberle birlikte film yeniden gündemde. Peki, Mehran Karimi Nasseri kimdir? İşte, hayatı ve ailesi hakkında merak edilenler…

18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

HAYATI FİLME KONU OLAN NASSERİ HAYATINI KAYBETTİ!

1988 ve 2006 yılları arasında Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda (2F terminali) yaşayan Mehran Karimi Nasseri hayatını kaybetti.

2006 yılında terminalden ayrılan İranlı mülteci birkaç hafta önce eski yaşam alanına dönmüştü. Ünlü ismin doğal sebeplerden dolayı öldüğü basına yansıyanlar arasında.

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18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

MEHRAN KARİMİ NASSERİ KİMDİR?

Sir Alfred Mehran olarak da bilinen Nasseri, 26 Ağustos 1988'den hastaneye kaldırıldığı Temmuz 2006'ya kadar Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki Terminal 1'in gidiş salonunda yaşayan İranlı bir mülteci.

1945 doğumlu Nasseri, İran'ın Mescid-i Süleyman şehrinde bulunan Anglo-Persian Oil Company yerleşiminde doğdu. Babası, bir şirkette çalışan İranlı bir doktordu.

18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

Nasseri, annesinin İskoçya'dan gelen ve aynı şirkette çalışan bir hemşire olduğunu belirtmiştir. Bradford Üniversitesi'nde Yugoslavya hakkındaki çalışmaları üzerine üç yıllık bir kurs almak için Eylül 1973'te Birleşik Krallık'a geldi.

Nasseri, protestolar nedeniyle 1977'de İran'dan sınır dışı edildiğini ve çeşitli ülkelerdeki başvuruları içeren uzun bir savaşın ardından Belçika'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mülteci statüsü verildiğini iddia etmektedir. Bu iddiaya göre diğer birçok Avrupa ülkesinde oturma izni vardı. Ancak bu iddia, Nasseri'nin İran'dan asla kovulmadığını gösteren soruşturmalarla tartışıldı.

18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

Nasseri, bir İngiliz ebeveyni (Annesi) olduğu için 1986'da İngiltere'ye yerleşmeye karar verdi, ancak 1988'de oraya giderken, evrak çantası çalındığı iddia etti, kağıtları kayboldu.

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