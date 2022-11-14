18 yıl boyunca yaşadığı havalimanında son nefesini verdi! Filme konu olan Mehran Karimi Nasseri kimdir?

Nasseri, annesinin İskoçya'dan gelen ve aynı şirkette çalışan bir hemşire olduğunu belirtmiştir. Bradford Üniversitesi'nde Yugoslavya hakkındaki çalışmaları üzerine üç yıllık bir kurs almak için Eylül 1973'te Birleşik Krallık'a geldi.

Nasseri, protestolar nedeniyle 1977'de İran'dan sınır dışı edildiğini ve çeşitli ülkelerdeki başvuruları içeren uzun bir savaşın ardından Belçika'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mülteci statüsü verildiğini iddia etmektedir. Bu iddiaya göre diğer birçok Avrupa ülkesinde oturma izni vardı. Ancak bu iddia, Nasseri'nin İran'dan asla kovulmadığını gösteren soruşturmalarla tartışıldı.