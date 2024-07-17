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Haberler Yaşam 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler
Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 07:56

180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler

YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını ve başarı sıralarını öğrenen üniversite adayları YKS üniversite taban puanları 2024, başarı sıralamalarına gözünü çevirdi. Sınavda yeterince iyi puan alamayan öğrenciler "180, 190, 200, 220, 250, 280,300 puanla nereye girebilirim?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 3 milyondan fazla adayın katılımı ile yapılan sınavda öğrenciler ÖSYM'nin geçmiş yıllara ait taban puanlarını inceleyerek tercihlerini sıralıyor. Peki, YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan 2 ve4 yıllık bölümler neler? İşte en düşük puanla alan bölümler ve diğer detaylar…

180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler

180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla nereye girebilirim sorusu gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlar ve kontenjan listelerine çevrildi. TYT, AYT YDT puan türüne göre alım yapan en düşük puanlı ön lisans ve lisans bölümleri sorgulanıyor. İşte 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi 2024…

180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

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180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

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