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180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler
Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
07:56
180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan üniversiteler hangisi? TYT, AYT YDT puanı ile alım yapan en düşük puanlı bölümler
YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını ve başarı sıralarını öğrenen üniversite adayları YKS üniversite taban puanları 2024, başarı sıralamalarına gözünü çevirdi. Sınavda yeterince iyi puan alamayan öğrenciler "180, 190, 200, 220, 250, 280,300 puanla nereye girebilirim?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 3 milyondan fazla adayın katılımı ile yapılan sınavda öğrenciler ÖSYM'nin geçmiş yıllara ait taban puanlarını inceleyerek tercihlerini sıralıyor. Peki, YKS 180, 190, 200, 220, 230, 240, 250, 280, 300 puanla alan 2 ve4 yıllık bölümler neler? İşte en düşük puanla alan bölümler ve diğer detaylar…