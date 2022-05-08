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Haberler Yaşam 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 16:10

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu şimdiden yurdun dört bir yanını sardı. Bayrama geri sayım başlarken öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, 18 Mayıs resmi tatil mi gibi sorular yanıt arıyor. 2022 yılı resmi tatiller arasında 18-19 Mayıs'ın da yer alıp almadığı merak ediliyor. Bununla birlikte, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak sorusu da milyonların gündeminde yer alıyor. 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte 18-19 Mayıs hakkında son durum!

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

19 Mayıs'ın hangi güne geldiğini ve hafta sonu tatili ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak edenler, 2022 yılı resmi tatiller takvimini inceliyor. Bu yıl 19 Mayıs hangi güne denk geliyor diye merak eden pek çok kişi konuya ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. 2022 yılı resmi tatilleri arasında 23 Nisan, 1 Mayıs, Ramazan Bayramı gibi özel günler geride kalırken, 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü soruları yanıt arıyor. Peki 18 – 19 Mayıs kaç gün tatil olacak? İşte merak edilen bu soruların yanıtı!

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

19 MAYIS 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı diğer milli bayramlarda olduğu gibi resmi tatil olacak. 19 Mayıs bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

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19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İşçi ve işveren için tatil olacağı gibi okullarda da derslere 19 Mayıs molası verilecek. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 tarihinde okullar, iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları tatil olacak.

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs yarım gün veya resmi tatil olmayacak. Sadece 19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor ve tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor.

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı

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