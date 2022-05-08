Haberler Yaşam 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

Giriş Tarihi: 08.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 16:10

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu şimdiden yurdun dört bir yanını sardı. Bayrama geri sayım başlarken öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, 18 Mayıs resmi tatil mi gibi sorular yanıt arıyor. 2022 yılı resmi tatiller arasında 18-19 Mayıs'ın da yer alıp almadığı merak ediliyor. Bununla birlikte, iş yerleri ve okullar kaç gün tatil olacak sorusu da milyonların gündeminde yer alıyor. 2022 18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte 18-19 Mayıs hakkında son durum!