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Haberler Yaşam 19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:19

19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

Bugün hastaneler açık mı sorusu 19 Mayıs hastane çalışma durumunu merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla bugün resmi ve özel kurum ve kuruluşlar iş yapmıyor. Sağlık kuruluşlarının da bu duruma dahil olup olmadığı merak edilirken, 19 Mayıs hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu soruları hayli merak ediliyor. Peki bugün hastaneler açık mı, acil servisler, sağlık ocakları tatil mi, sağlık ocağı kapalı mı? İşte merak edilenlerin yanıtı ve sağlık kuruluşlarının çalışma durumu!

19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı, doktorlar çalışıyor mu diye merak eden vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın konuya dair açıklamalarını ve sabah.com.tr'yi takip ediyor. 19 Mayıs'ta hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu, resmi tatil olması dolayısıyla hayli merak ediliyor. 19 Mayıs hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı gibi sorular yanıt buldu. İşte konuya dair açıklamalar!

19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için bugün sağlık kuruluşları ve hastaneler de kapalı olacak. Bugün, yani 19 Mayıs Perşembe günü için özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde randevu alınamıyor. MHRS sisteminde de bugün için randevu bulunmuyor.

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19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 7/24 açık olduğundan bugün de açık olacak. Vatandaşlar acil sağlık ihtiyaçları için bu birimlere başvurabilecek.

19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

19 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Bugün sağlık ocakları ve aile hekimleri de faaliyet göstermiyor. Vatandaşlar 20 Mayıs Cuma günü için randevu oluşturabiliyor.

19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs'ta eczaneler diğer resmi tatillerde ve hafta sonu olduğu gibi nöbet sistemiyle faaliyet gösterecek. Dolayısıyla her ilçede ve mahallee belli sayıda eczane açık olacak.

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