Haberler Yaşam 19 Mayıs hastaneler açık mı, tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı, sağlık ocağı kapalı mı?

Giriş Tarihi: 19.05.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 07:19

Bugün hastaneler açık mı sorusu 19 Mayıs hastane çalışma durumunu merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla bugün resmi ve özel kurum ve kuruluşlar iş yapmıyor. Sağlık kuruluşlarının da bu duruma dahil olup olmadığı merak edilirken, 19 Mayıs hastaneler tatil mi, bugün aile hekimleri ve doktorlar çalışıyor mu soruları hayli merak ediliyor. Peki bugün hastaneler açık mı, acil servisler, sağlık ocakları tatil mi, sağlık ocağı kapalı mı? İşte merak edilenlerin yanıtı ve sağlık kuruluşlarının çalışma durumu!