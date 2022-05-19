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Haberler Yaşam 19 MAYIS MESAJLARI YAYINLANDI! Atatürk görselleri ile kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 19.05.2022 00:44 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 00:45

19 MAYIS MESAJLARI YAYINLANDI! Atatürk görselleri ile kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla karşılanırken 19 Mayıs mesajları ile duygular dile geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençlerine armağan ettiği bu bayram birbirinden özel, kısa, uzun, resimli Atatürk görselleri ile sosyal medyada paylaşılıyor. Sosyal medya aracılığı ile bu önemli günü paylaşmak isteyenler internet üzerinden 19 Mayıs mesajları ve sözleri araştırması yapmaya başladı. İşte, 2022 yılı itibariyle en farklı seçeneklerin yer aldığı 19 Mayıs resimli mesajları...

19 MAYIS MESAJLARI YAYINLANDI! Atatürk görselleri ile kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

19 Mayıs mesajları ve sözleri an itibariyle sosyal medyada paylaşılıyor. Günün anlam ve önemi dolasıyla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs mesajı kısa ve uzun şekilde iletiliyor. SMS, Whatsapp ve Facebook üzerinden bu önemli ve anlamlı güne dair görselleri, mesajları ve sözleri paylaşmak isteyen vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözlerine dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

19 MAYIS MESAJLARI YAYINLANDI! Atatürk görselleri ile kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 mayıs gençlik ve spor bayramını kutlarım.

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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19 MAYIS MESAJLARI YAYINLANDI! Atatürk görselleri ile kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 MAYIS MESAJLARI YAYINLANDI! Atatürk görselleri ile kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız." diyen Atatürk, Türk Gençliğinin her zaman başarılı olacağına inancını dile getirmiştir.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

19 MAYIS MESAJLARI YAYINLANDI! Atatürk görselleri ile kısa, uzun, en güzel, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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