Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı! Bu tarihte Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı başlamış ve Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmıştır. Türk tarihi açısında önemli ve gururlu bir günde vatandaşlar bu özel günün anlam ve önemine uygun mesajları ve sözleri sevdikleri ile paylaşmak istiyor. Sosyal medya aracılığı ile bu önemli günü paylaşmak isteyenler internet üzerinden 19 Mayıs mesajları ve sözleri araştırması yapmaya başladılar. Sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs mesajları ve görsellerine ulaşabilirsiniz.