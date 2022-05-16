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Haberler Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:18

19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

Her yılın başında resmi tatil takvimi merak konusu oluyor. 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Yurt genelinde düzenlenecek olan törenlere sayılı günler kala binlerce kişi "19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Her özel tarihler öncesi ve o günün tarihi dolayısıyla okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki; 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı ve iş yerleri açık mı? 19 Mayıs tatil mi? İşte yanıtı!

19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

Bu sene Perşembe gününe denk gelen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir zaman kaldı. Her sene özel tarihlerde milyonlarca kişi bu tarihlerin tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Hal böyle olunca; "19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. Bu özel günde yurt genelinde birçok kutlama ve etkinlik yapılacak, bayram coşkuyla kutlanacak. Peki; 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

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19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.

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