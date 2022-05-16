Haberler Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:18

Her yılın başında resmi tatil takvimi merak konusu oluyor. 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Yurt genelinde düzenlenecek olan törenlere sayılı günler kala binlerce kişi "19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Her özel tarihler öncesi ve o günün tarihi dolayısıyla okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki; 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı ve iş yerleri açık mı? 19 Mayıs tatil mi? İşte yanıtı!