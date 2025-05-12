19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bu özel günle ilgili detayları şimdiden araştırmaya başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan bu tarih bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın hafta içine denk gelmesiyle birlikte "19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı?" sorular gündemde yerini aldı. İşte, yanıtı.