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Haberler Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:03

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak. Gençliğe armağan edilen bu anlamlı gün, resmi bayram statüsünde yer alıyor ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu yıl hafta içine denk gelmesiyle birlikte, "19 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?" soruları yeniden gündeme taşındı. İşte, merak edilenler…

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bu özel günle ilgili detayları şimdiden araştırmaya başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan bu tarih bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın hafta içine denk gelmesiyle birlikte "19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı?" sorular gündemde yerini aldı. İşte, yanıtı.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.

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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor

Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bankalar, noterler ve birçok kamu kurum ve kuruluşu da 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

İşte, resmi tatiller:

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA