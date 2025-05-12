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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:03
19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kamu kurumlarının çalışma saatleri sorgulanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak. Gençliğe armağan edilen bu anlamlı gün, resmi bayram statüsünde yer alıyor ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu yıl hafta içine denk gelmesiyle birlikte, "19 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve kamu kurumları kapalı mı olacak?" soruları yeniden gündeme taşındı. İşte, merak edilenler…