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Haberler Yaşam 19 Mayıs Şiirleri 2022 (kısa ve uzun) | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, Atatürk sözleri ile anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri
Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:09

19 Mayıs Şiirleri 2022 (kısa ve uzun) | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, Atatürk sözleri ile anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri

19 Mayıs şiirleri bu özel günün ruhunu ve önemini en iyi yansıtan sözlerden oluşur. Bugünün anlamını daha iyi kavramak, çocuklara ve gençlere 19 Mayıs ruhunu yaşatmak adına en güzel, kısa ve uzun seçenekli, resimli 19 Mayıs şiirleri burada! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bu yıla özel, en güzel şiirlere haberimizden ulaşabilirsiniz. | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise için en güzel, resimli, anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri burada! İşte en güzel 19 Mayıs ile ilgili şiirler ve sözler!

19 Mayıs Şiirleri 2022 kısa ve uzun | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, Atatürk sözleri ile anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri

19 Mayıs şiirleri ile bugüne özel kaleme alınmış eserler yurdun dört bir yanında coşkuyla okunuyor. Gerek bayram kutlamalarında gerekse evde bireysel olarak 19 Mayıs şiirleri okumak isteyenler; 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, anlamlı 19 Mayıs şiiri seçeneklerini araştırıyor. Usta şairlerin kaleminden çıkan 19 Mayıs ile ilgili şiirler sosyal medyada görselli olarak paylaşılıyor. İşte en güzel, birbirinden anlamlı ve farklı 19 Mayıs şiiri seçenekleri!

19 Mayıs Şiirleri 2022 kısa ve uzun | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, Atatürk sözleri ile anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2022

İşte en anlamlı ve en güzel 19 Mayıs şiirleri;

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19 Mayıs Şiirleri 2022 kısa ve uzun | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, Atatürk sözleri ile anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri

MUSTAFA KEMAL VARDI

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı

M.Necati ÖNGAY

19 Mayıs Şiirleri 2022 kısa ve uzun | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, Atatürk sözleri ile anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 Mayıs Şiirleri 2022 kısa ve uzun | 2, 3, 4, 5 kıtalık, okul öncesi, ilkokul ve lise için en güzel, resimli, Atatürk sözleri ile anlamlı 19 Mayıs şiiri seçenekleri

19 MAYIS ŞİİRİ

Samsun'a ayak basmış kahraman bugün,

Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda.

Davul zurna sesinde şahlanır düğün,

Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Atanın rüyasına gelincikler sun,

Emek bahçelerinin güzel gülünü...

Biz sonsuz bir sabahtayız... O, uyusun,

Sevincimiz coşturur onun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola,

Dağlardan dağlara o zafer türküsü,

Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,

Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağım Ankara Kalesi'nde hür,

Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,

Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür

Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On Dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk,

Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı,

Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,

Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atıf KANSU

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
Bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

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