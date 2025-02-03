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Haberler Yaşam 19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:48

19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında geri sayım başladı. Özellikle okullarda yapılan hazırlıkla birlikte bu yıl da en çok araştırılanlar arasında 19 Mayıs şiirleri var. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışını temsil eden gün gençlere armağan edildi. İşte, günün anlam ve önemini anlatan, 2-3-4-5-6 kıtalık, coşkulu, duygusal, kısa, uzun, en güzel 19 Mayıs şiirleri 2025...

19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!

19 Mayıs şiirleri 2025 yılı için derlendi. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak bu özel gün öncesinde hazırlık yapmak isteyenler en güzel şiir ve şarkılara göz atıyor. Türk bayrağı ve Atatürk'ün resimleriyle süslenmiş etraftan yükselecek seslerde bu şiirler yer alacak. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık, ilkokul, ortaokul ve lise için 19 Mayıs şiirleri:

19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

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19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU