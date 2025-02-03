Haberler
Yaşam
19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:48
19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında geri sayım başladı. Özellikle okullarda yapılan hazırlıkla birlikte bu yıl da en çok araştırılanlar arasında 19 Mayıs şiirleri var. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışını temsil eden gün gençlere armağan edildi. İşte, günün anlam ve önemini anlatan, 2-3-4-5-6 kıtalık, coşkulu, duygusal, kısa, uzun, en güzel 19 Mayıs şiirleri 2025...