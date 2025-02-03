19 MAYIS ŞİİRLERİ 20245 | 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler derlendi!

19 Mayıs şiirleri 2025 yılı için derlendi. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak bu özel gün öncesinde hazırlık yapmak isteyenler en güzel şiir ve şarkılara göz atıyor. Türk bayrağı ve Atatürk'ün resimleriyle süslenmiş etraftan yükselecek seslerde bu şiirler yer alacak. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık, ilkokul, ortaokul ve lise için 19 Mayıs şiirleri: