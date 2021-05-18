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Haberler Yaşam 19 Mayıs şiirleri 2,3,4 kıtalık seçenekleri! En güzel, kısa, uzun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs ile ilgili şiirler
Giriş Tarihi: 18.05.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 17:01

şiirleri ,,4 kıtalık seçenekleri! En güzel, kısa, uzun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan şiirleri an itibariyle araştırılıyor. Mustafa Kemal önderliğinde dünyanın en büyük sömürgecilere karşı verilen mücadelesi bundan tam 102 yıl önceydi. Tarihi önemini hiçbir zaman yitirmeyen bugünle alakalı ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri en güzel şiirleri okumak istiyor. Öğrenciler koronavirüs sebebiyle evlerinde ,,4 kıtalık Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirleri okuyarak günün önemini kavrayacak. Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlam ve önemine yakışır şekilde geçirmek isteyenler için birbirinden güzel ve özel 19 Mayıs ile ilgili şiirleri bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte 2021 En güzel, kısa, uzun ve resimli

19 Mayıs şiirleri 2,3,4 kıtalık seçenekleri! En güzel, kısa, uzun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs ile ilgili şiirler

şiirleri ile ilgili milyonlarca öğrencinin araştırması başladı. Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs'ta en güzel, kısa, uzun şiirleri okumak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencilerinin kutlamalarını evlerde yapacağı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirleri de haberimizde bulabilirsiniz. İşte en güzel, kısa, uzun ve anlam dolu

19 Mayıs şiirleri 2,3,4 kıtalık seçenekleri! En güzel, kısa, uzun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs ile ilgili şiirler

19 MAYIS ŞİİRLERİ! KISA, UZUN VE EN GÜZEL 19 MAYIS İLE İLGİLİ ŞİİRLER

şiirleri ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı en güzel ve kısa 19 Mayıs şiirlerinden kendilerine en yakın olanları tercih edecek olan öğrenciler, bugünün önemini kavrayacak. İşte, bu doğrultuda kullanabileceğiniz birbirinden güzel uzun ve kısa 19 Mayıs şiir seçenekleri…

19 MAYIS ŞİİRLERİ

Bugün 19 Mayıs

Gençlik bayramı var!

Bugün Samsun ufkundan

Yeni bir güneş doğar.

Karanlığa gömülmüş,

Vatana nur oldu O,

Yas bağlayan ruhlara,

Yüreklere doldu O...

O bir yaman volkandı,

Başbuğdu, kahramandı...

Bugünü kuran odur,

Yurdu kurtaran odur.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik bayramı var!

Bugün Samsun ufkundan

Yeni bir güneş doğar.

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

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19 Mayıs şiirleri 2,3,4 kıtalık seçenekleri! En güzel, kısa, uzun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs ile ilgili şiirler

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

19 MAYIS GÜNÜ ATA'MIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük Ata'mız.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı.

19 Mayıs şiirleri 2,3,4 kıtalık seçenekleri! En güzel, kısa, uzun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs ile ilgili şiirler

19 MAYIS GÜNÜ'NÜ

Atatürk Güneş gibi,

Her daim içimizde,

Günü'nü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs Günü'nü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs Günü'nü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs Günü'nü,

Doğum günümüz bildik.

19 Mayıs şiirleri 2,3,4 kıtalık seçenekleri! En güzel, kısa, uzun Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs ile ilgili şiirler

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

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