Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 14:00

19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi bayram gelmeden gündemdeki yerini aldı. Atatürk tarafından gençlere armağan edilen bu bayram Türkiye tarihi açısından oldukça önemli bir günü işaret ediyor. Bu noktada 19 Mayıs'ta ne oldu? Sorusu yanıt arıyor. Ülkenin dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılırken şiirler, şarkılar ve marşlar 19 Mayıs anlamı ve önemi ışığında okunacak. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ne zamandan beri kutlanıyor? Sorusu gündemde. Peki, 19 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanıyor? İşte Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi…

19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi

19 Mayıs'ta ne oldu? Sorusu bayram gelmeden tarih kitaplarında araştırılmaya başladı. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi binlerce şiir, şarkı ve marşa yansırken okullarda bayram coşkusu yaşanmaya başladı. 19 Mayıs anlamı ve önemi ışığında geçirilecek bayram günü resmi tatil olması sebebiyle de kalabalıklar halinde kutlanabilecek. Peki, 19 Mayıs'ta ne oldu, neden kutlanır, ne zamandan beri kutlanıyor? İşte Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihi…

19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi

19 MAYIS ANLAMI VE ÖNEMİ

19 Mayıs 1919 yılında yaşanan Kurtuluş Savaşı başlangıç hadisesine dayandığından o yıllardan bu zamana kadar kutlanmaya devam etmektedir. Milli bayramlar içerisinde yer alan bu özel Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe hediye edilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi

19 MAYISTA NE OLDU?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Bu olay, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olmuştur. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi

19 MAYIS TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

19 Mayıs’ta ne oldu? 19 Mayıs anlamı ve önemi ile Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

SON DAKİKA