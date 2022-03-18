1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

Dünyanın en uzun asma köprüsü olma ünvanını Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nün elinden alarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin detaylar 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar, uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor? gibi pek çok soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar, uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.