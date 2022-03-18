1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Pek çok ilki üzerinden barındıran 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin detayları merak edenler 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar, uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor? şeklindeki sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, MALİYETİ NE KADAR, UZUNLUĞU KAÇ KM, NEREYİ BAĞLIYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü özellikleri, maliyeti, geçiş ücreti ve uzunluğu ile diğer tüm merak edilenler şöyle;