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Haberler Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?
Giriş Tarihi: 18.03.2022 23:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 23:55

1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

Dünyanın en uzun asma köprüsü olma ünvanını Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nün elinden alarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin detaylar 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar, uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor? gibi pek çok soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar, uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Pek çok ilki üzerinden barındıran 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin detayları merak edenler 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar, uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor? şeklindeki sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, MALİYETİ NE KADAR, UZUNLUĞU KAÇ KM, NEREYİ BAĞLIYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü özellikleri, maliyeti, geçiş ücreti ve uzunluğu ile diğer tüm merak edilenler şöyle;

1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN-NEREYİ BAĞLIYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsüdür. Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur. Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete girmiştir

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1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TARİHÇESİ

Çanakkale Boğazı'na köprü yapma düşüncesi ilk kez 1984-1989 yılları arasında ortaya atıldı. Daha sonra 1994'te tekrar gündeme gelen köprü projesi için 1995'te ihaleye çıkıldı. 18 yabancı firmanın katıldığı ihaleyi kazanan firma, projenin yapılabilir olmadığını belirterek projeden çekildi.

3 Mart 2016 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yeniden gündeme alınan köprünün adının "1915 Çanakkale Köprüsü" olacağını açıkladı. 26 Ocak 2017 tarihinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Güney Kore) – Limak – SK (Güney Kore) – Yapı Merkezi OGG kazandı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla, köprünün temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın da katıldığı törenle Lapseki'de atıldı. 16 Mayıs 2020'de köprünün kuleleri tamamlandı. Şubat 2022'de tamamlanan köprü, 18 Mart 2022'de trafiğe açılmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELER, UZUNLUĞU KAÇ KM?

Lastik tekerlekli araçların geçebildiği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m'dir. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını aldı. Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. Yan açıklıklar ve yaklaşım viyadüklerinin uzunluğu ile birlikte köprünün toplam uzunluğu 4.608 metredir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart 1915'te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur. Kulelerin üzerine Seyit Onbaşı'nın savaş sırasında tek başına kaldırdığı top mermilerini temsilen 16 m uzunluğunda mermi figürleri yerleştirilmiştir ve köprünün toplam yüksekliği 334 m olmuştur. Kulelerde kullanılan kırmızı ve beyaz renkler, Türk bayrağına atfen seçilmiştir.

1915 Çanakkale Köprüsü nerede, geçiş ücreti ve maliyeti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu kaç KM, özelliği ve güzergahı nedir, nereden-nereyi bağlıyor?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HANGİ KARAYOLLARINI BAĞLIYOR?

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MALİYETİ VE GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye-Güney Kore ortaklığında yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam maliyeti 2 milyar 545 milyon euro olarak açıklanmıştır. 2034 yılından itibaren köprü, devlete tamamıyla devredilecektir. Sözleşmedeki geçiş ücreti, araç başına 200 Türk lirasıdır.

KAYNAK: Vikipedia

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