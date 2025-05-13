Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'te kıyasıya rekabet hız kesmeden sürüyor. Yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda All Star ve Gönüllüler takımları parkura çıktı. Kritik mücadelede kaybeden ekipten bir isim daha eleme adayı olarak potaya gönderilecek. Gözler, bu akşam Yağmur'un karşısına çıkacak yarışmacının kim olacağına çevrildi. Peki, 13 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte tüm ayrıntılar...