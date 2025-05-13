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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:04

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da mücadele dolu bir hafta daha devam ediyor. All Star ile Gönüllüler ekipleri, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Oyunu kaybeden taraf bir yarışmacıyı daha eleme potasına gönderecek. Peki, 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'te kıyasıya rekabet hız kesmeden sürüyor. Yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda All Star ve Gönüllüler takımları parkura çıktı. Kritik mücadelede kaybeden ekipten bir isim daha eleme adayı olarak potaya gönderilecek. Gözler, bu akşam Yağmur'un karşısına çıkacak yarışmacının kim olacağına çevrildi. Peki, 13 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA YAĞMUR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Meryem ve Sevgi'den biri eleme düellosunda Yağmur'un rakibi olacak.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu.