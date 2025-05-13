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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:04
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da mücadele dolu bir hafta daha devam ediyor. All Star ile Gönüllüler ekipleri, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Oyunu kaybeden taraf bir yarışmacıyı daha eleme potasına gönderecek. Peki, 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.