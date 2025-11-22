2 milyarlık ölüm pazarı! Böcek ailesinin ölümünün ardından gözler haşere ilaçlama şirketlerinde

ANTİBİYOTİK REÇETEYLE, ZEHİR REÇETESİZ
Haşere ilaçlama sektöründeki büyük firmalardan biri olan İlaclama.com Firması'nın Genel Müdürü Recep Kılınç, sektörde her üç firmadan birinin kayıtsız ve ruhsatsız şekilde çalıştığını söyledi. Bu kişilerin sosyal medya yoluyla tanıtım yaptığını vurgulayan Kılınç, "Bu kişilerin kaydı, ruhsatı ve eğitimi yok. Örneğin biz 2500 TL'ye bir konutu ilaçlıyoruz, onlar 1000 TL'ye bu işi yapıyor. Dolayısıyla vatandaşlar da buraları tercih edebiliyor" dedi. Bu firmaların önlenmesi için tüm ürünlerin satış ve alışına ruhsat zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılınç, "Bugün reçetesiz basit bir antibiyotik alamıyorsunuz ama çok güçlü kimyasal içeren, zehirli de olabilecek ürünleri alabiliyorsunuz. O nedenle bu ürünü satın almak da belli bir ruhsata bağlanmalı" diye konuştu. Aliminyum fosfitin meskûn mahalde asla yapılamayacağını vurgulayan Kılınç, "Bu çok güçlü bir kimyasal. Ruhsatlı firmalar zaten bunu otel, işyeri, konut gibi alanlarda kullanmaz" dedi.
YÖNETMELİK NE DİYOR?
İlaçlama yapan şirketler, kullanabilecekleri ilaçlar için Sağlık Bakanlığı'ndan izin almak zorunda. 'Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 25'inci maddesine göre izinsiz faaliyet gösteren işyerlerinin kapatılması ve faaliyetinin durdurulması gerekiyor. Ruhsatsız faaliyetine devam eden şahıs veya firmalara idari para cezası uygulanıyor. TCK'da ilaçlama kaynaklı zehirlenme vakalarıyla ilgili doğrudan bir madde yok. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kişilere 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
NE YAPILMALI?
● Kimyasal kullanım protokolleri sıkılaştırılmalı.
● Denetim ekipleri güçlendirilmeli.
● Tüm uygulama kayıtları dijital ve izlenebilir hâle getirilmeli.
● Turizm işletmelerinde denetim zorunlu olmalı.
DENETİMDE BAŞIBOŞLUK
İlaçlamanın denetimi konusunda sorun yaşanıyor. 'Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 26'ncı maddesine göre, yetki "İlaçlama izni alanların işyerleri, ilaçlama ekipleri sağlık teşkilatının daimi denetimi altındadır" şeklinde tanımlanıyor. Ancak Türkiye'de denetim yetkisi sağlık müdürlükleri, belediyeler ve Turizm Bakanlığı arasında dağıtılmış durumda. Denetim personeli ve yaptırımlar yetersiz.