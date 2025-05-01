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Haberler Yaşam 2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu
Giriş Tarihi: 01.05.2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:19

2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu

Türkiye, Denizli'de 2 yaşındaki Aren bebeğin maruz kaldığı şiddetle sarsıldı. Aren, annesi Satı Buse D.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D., tarafından feci bir şekilde darbedildi. İddiaya göre başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan talihsiz çocuk, ısırıldı hatta yakılmaya bile çalışıldı. Yaşanan vahşetin ardından gözaltına alınan cani adam tutuklanırken, ortaya çıkan ilk ifadesi bu kadar da olmaz dedirtti.

DHA
2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu

Kan donduran olay Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ne bağlı Aşağımahalle'de yaşandı. Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22) başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu

SAĞ GÖZÜ TAMAMEN KAPANMIŞ HALDEYDİ!

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

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2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu

Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne Satı Buse D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Süleyman D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu

AREN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu

Kapanan sağ gözünden ameliyat olmasına karar verilen bebeğin, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alınacağı bildirildi. Bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta gözünden ameliyat edileceği öğrenildi.