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2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu
Giriş Tarihi: 01.05.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
18:19
2 yaşındaki Aren bebeğe kabusu yaşatmıştı! Cani saldırganın ifadesi kan dondurdu
Türkiye, Denizli'de 2 yaşındaki Aren bebeğin maruz kaldığı şiddetle sarsıldı. Aren, annesi Satı Buse D.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D., tarafından feci bir şekilde darbedildi. İddiaya göre başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan talihsiz çocuk, ısırıldı hatta yakılmaya bile çalışıldı. Yaşanan vahşetin ardından gözaltına alınan cani adam tutuklanırken, ortaya çıkan ilk ifadesi bu kadar da olmaz dedirtti.