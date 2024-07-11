2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Tercihlere kısa bir süre kala TYT puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. İstedikleri bölümü ve okulların listesini çıkarmak isteyen adaylar "2 yıllık bölümler neler, neye göre alıyorlar, hangi bölümlerin önü açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2024...