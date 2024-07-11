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Haberler Yaşam 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 17:15

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da duyurulacak. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan öğrenciler hem TYT hem de AYT puanları ile tercih yapabiliyor. TYT puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar 2 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları için araştırmalarına başladı. Ön lisans olarak kabul edilen bu bölümler ile iş dünyasına kısa sürede atılabilir veyahut DGS ile dört yıla tamamlayabilirsiniz. İşte 2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2024…

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Tercihlere kısa bir süre kala TYT puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. İstedikleri bölümü ve okulların listesini çıkarmak isteyen adaylar "2 yıllık bölümler neler, neye göre alıyorlar, hangi bölümlerin önü açık?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2024...

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.

2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.

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2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih tarihleri belli olacak.

Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2024

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu 8 Haziran tarihinde gerçekleşti. Sadece TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor.

İşte, 2 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları:

2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

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