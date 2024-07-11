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2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 11.07.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
17:15
2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024 || YÖK Atlas TYT ile 2 yıllık ön lisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
TYT, AYT ve YDT oturumları 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da duyurulacak. Tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayacak olan öğrenciler hem TYT hem de AYT puanları ile tercih yapabiliyor. TYT puanını kullanarak tercih yapmak isteyen adaylar 2 yıllık bölümler taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları için araştırmalarına başladı. Ön lisans olarak kabul edilen bu bölümler ile iş dünyasına kısa sürede atılabilir veyahut DGS ile dört yıla tamamlayabilirsiniz. İşte 2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2024…