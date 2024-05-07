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Haberler Yaşam 20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 13:01

20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontenjan sayısı gündemde! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklamasıyla 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları belli oldu. Böylelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kadro sayısı da netleşti. Geçtiğimiz yıl 2 bin 604 Din Kültürü Öğretmeni ataması gerçekleştirilmişti. Peki, Bu yıl kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni atanacak, KPSS atama puanları kaç? İşte MEB ile 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kontenjan sayısı...

20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kontenjan sayısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. Bu kapsamda Bakan Yusuf Tekin, öğretmen atama sayısı ve branş dağılımı gibi detayları açıkladı. 2024 öğretmen atama takvimi yayınlanırken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için ayrılan kadro sayısı da belli oldu. Branşı Din Kültürü öğretmenliği olan adaylar, ''Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği atama sayısı/kontenjanı kaç?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar

20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?

NE KADAR ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK? BAKAN TEKİN AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenlediği basın toplantısında, merakla beklenen öğretmen atamalarına ve yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tekin 'Ne Kadar Öğretmen Atanacak?' sorusuna yanıt verdi.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmaylarıyla öğretmen atamalarına ilişkin son bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tekin, elde edilen rakama göre MEB Personel Genel Müdürlüğünce branş dağılımına ilişkin simülasyon yapıldığını belirtti.

Mümkün olan en fazla sayıda öğretmeni aralarına dahil etmek için ciddi çabalar sarf ettiklerini aktaran Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki talimatları doğrultusunda ki, o da aynı şekilde mümkün olduğunca fazla genç arkadaşımızı sürecin içerisine dahil etmemiz konusunda hem bizi hem de Hazine ve Maliye Bakanımızı talimatlandırmıştı zaten. Biz de bu çerçevede çalıştık." ifadesini kullandı.

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20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?

20 BİN ĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Tekin, son 4 yılda hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomik ve sosyal hayatı alt üst eden, arzu edilmeyen gelişmeler yaşandığını, bunun sonucunda da ekonomik anlamda ülkeye ciddi şekilde mali boyutları olan bir süreç gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Dediğim gibi değerlendirdiğimiz bütün bu parametreler neticesinde elde ettiğimiz rakam bu. Bu rakam üzerine Personel Genel Müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili olarak çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim 'Şu branş önemlidir' ya da 'Şu branş önemsizdir' gibi bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemlidir. Dolayısıyla bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı, bu çerçevede bir simülasyon oluşturduk ve branş isimlerini kapatarak ihtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik."

20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için toplamda 1.594 kontenjan ayrıldı. Bu rakam ile en çok atamanın yapılacağı 4. alan oldu.

Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.

20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI KAÇ?

Din Kültürü öğretmenliği atama puanı diğer branşlarda da olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.

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