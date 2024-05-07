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20 bin öğretmen ataması 2024: MEB sayısı takvimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kontenjan sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
13:01
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontenjan sayısı gündemde! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklamasıyla 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları belli oldu. Böylelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kadro sayısı da netleşti. Geçtiğimiz yıl 2 bin 604 Din Kültürü Öğretmeni ataması gerçekleştirilmişti. Peki, Bu yıl kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni atanacak, KPSS atama puanları kaç? İşte MEB ile 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kontenjan sayısı...