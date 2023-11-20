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20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar
Giriş Tarihi: 20.11.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
07:28
20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı etkili olurken, kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; 20 Kasım günü 34 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Olumsuz hava koşulları okul tatili haberlerini de beraberinde getirdi. Birçok kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.