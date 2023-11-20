Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar
Giriş Tarihi: 20.11.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 07:28

20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı etkili olurken, kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; 20 Kasım günü 34 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Olumsuz hava koşulları okul tatili haberlerini de beraberinde getirdi. Birçok kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında yoğun kar yağışının etkili oldu.

20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar

Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Bazı illerde yoğun akr yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar

Peki hangi illerde okullar tatil? İşte 20 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller...

20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar

BOLU

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

20 Kasım Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları: İşte detaylar

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SON DAKİKA