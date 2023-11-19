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Haberler Yaşam 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı
Giriş Tarihi: 19.11.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 19:41

20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı

Türkiye'nin birçok noktasında yoğun kar yağışı etkili olurken milyonlarca öğrenci de "20 Kasım'da okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Pazartesi okul tatil mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kış aylarının etkisi göstermesi ile birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu için önemli uyarılar yapıldı. Meteoroloji 20 Kasım günü 34 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Olumsuz hava koşulları okul tatili haberlerini de beraberinde getirdi. Birçok kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. İşte 20 Kasım'da okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? sorularının yanıtı ve son hava durumu raporu...

20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı

Türkiye, hasret kaldığı kış mevsimine Kasım ayının ortalarından sonra kavuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ve yoğun kar yaşının ardından öğrenciler, "20 Kasım'da okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı

34 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Kasım Pazartesi günü için tam 34 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı.

Uyarı yapılan iller arasında;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tunceli, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce bulunuyor.

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20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması ile birlikte okul tatili haberleri de peş peşe geldi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı

BOLU

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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