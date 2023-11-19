Haberler Yaşam 20 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Valiliklerden peş peşe okul tatili kararı

Giriş Tarihi: 19.11.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 19:41

Türkiye'nin birçok noktasında yoğun kar yağışı etkili olurken milyonlarca öğrenci de "20 Kasım'da okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? Pazartesi okul tatil mi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kış aylarının etkisi göstermesi ile birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu için önemli uyarılar yapıldı. Meteoroloji 20 Kasım günü 34 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Olumsuz hava koşulları okul tatili haberlerini de beraberinde getirdi. Birçok kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. İşte 20 Kasım'da okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı? sorularının yanıtı ve son hava durumu raporu...