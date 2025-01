Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yarıyıl tatili dolayısıyla hem öğrencilere hem de velilere bir mesaj gönderdi.

Karne heyecanınızı paylaşırken, her birinizin çabasını ve gayretini gönülden tebrik ediyorum. Karne, yalnızca bir dönemlik akademik performansınızı yansıtan bir belgedir. Her biriniz, potansiyeli sınırsız birer değersiniz ve bu, karnelerdeki notlarla ölçülemez, her daim bizler için kıymetlisiniz.