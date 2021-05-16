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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti mi, nasıl oldu? Normalleşme ile 20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
Giriş Tarihi: 16.05.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 21:54

altı ve üstü izin saatleri değişti mi, nasıl oldu? Normalleşme ile 20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Salgın sürecinde risk grubu oluşturuyor olmaları nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulan üstü ve altı ile ilgili normalleşme genelgesinde yeni ayrıntılar yer aldı. Yarın itibarıyla uygulamaya geçecek olan kademeli normalleşme sürecinde bu kapsamda yeni kararların neler olduğu merak ediliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, izin saatleri değişti mi, nasıl oldu? soruları yanıt aramaya başladı. İşte ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve izin saatleri gibi tüm detaylar…

Yeni genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti mi, nasıl oldu?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni normalleşme genelgesinde altı ve üstü hakkında da yeni kararlar verildiği kamuoyuna duyuruldu. 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 81 ilde uygulamaya geçecek olan yeni kısıtlamalar bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, izin saatleri değişti mi? soruları yanıt arıyor. Peki, yeni genelgeye göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, izin saatleri değişti mi? İşte tüm detaylar…

Yeni genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti mi, nasıl oldu?

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Yeni genelgede konuyla ilgili yer alan ifadeler şöyle;

- ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

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Yeni genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti mi, nasıl oldu?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Yeni normalleşme kararına göre; iki doz aşısını da yaptıran vatandaşlara kaldırıldı.

Öte yandan alınan diğer kararlar ise şöyle;

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanması,

Yeni genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti mi, nasıl oldu?


65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

- ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,
- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Yeni genelge ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri değişti mi, nasıl oldu?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI



- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,

YEME-İÇME YERLERİ

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

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