2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

US News 2020'nin en iyi araç modelleleri belli oldu. Kullanıcı yorumları ile oluşturulan bu listede, araçların özelliğine göre puan kullanıldı. Beş bileşen bir aracın toplam puanını oluşturuyor: Performans, iç mekan, eleştirmenin puanı, güvenlik ve güvenilirlik. Bu puanlar tüketici beklentilerini yansıtacak şekilde segmentlere göre değişen bir formülde birleştirildi. Sonuç, her yeni araba için 0 ila 10 ölçeğinde toplam bir puan olarak belirlendi. Peki 2020'nin en iyi otomobili hangisi? Araç tutukunları bu listeye bakmadan araba almayın. İşte karşınızda 2020 yılının en iyi arabaları..
Giriş Tarihi: 08.02.2020
22:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
23:02
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