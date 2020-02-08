2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

İşte 2020 yılının en iyi otomobilleri. Bu oylama yapılırken, Beş bileşen bir aracın toplam puanını oluşturuyor: Performans, iç mekan, eleştirmenin puanı, güvenlik ve güvenilirlik. Bu puanlar tüketici beklentilerini yansıtacak şekilde segmentlere göre değişen bir formülde birleştirildi. Sonuç, her yeni araba için 0 ila 10 ölçeğinde toplam bir puan olarak belirlendi.