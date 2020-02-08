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belli oldu! Bakın en çok puanı hangi modeli aldı

US News 2020'nin en iyi modelleleri belli oldu. Kullanıcı yorumları ile oluşturulan bu listede, araçların özelliğine göre puan kullanıldı. Beş bileşen bir aracın toplam puanını oluşturuyor: Performans, iç mekan, eleştirmenin puanı, güvenlik ve güvenilirlik. Bu puanlar tüketici beklentilerini yansıtacak şekilde segmentlere göre değişen bir formülde birleştirildi. Sonuç, her yeni için 0 ila 10 ölçeğinde toplam bir puan olarak belirlendi. Peki 2020'nin en iyi otomobili hangisi? Araç tutukunları bu listeye bakmadan araba almayın. İşte karşınızda 2020 yılının en iyi arabaları..

Giriş Tarihi: 08.02.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 23:02
2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

İşte 2020 yılının en iyi otomobilleri. Bu oylama yapılırken, Beş bileşen bir aracın toplam puanını oluşturuyor: Performans, iç mekan, eleştirmenin puanı, güvenlik ve güvenilirlik. Bu puanlar tüketici beklentilerini yansıtacak şekilde segmentlere göre değişen bir formülde birleştirildi. Sonuç, her yeni için 0 ila 10 ölçeğinde toplam bir puan olarak belirlendi.

2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

Dört segment dahil edildi: Otomobiller, lüks arabalar, SUV'lar ve lüks SUV'lar. Güvenilirlik açısından hiç test edilmemiş araçlar diskalifiye edildi. Kamyonetler, süper lüks arabalar ve spor arabalar da dahil değil. sıralaması, otomotiv basınının fikir birliği görüşüne ve ayrıca üçüncü taraf güvenlik ve güvenilirlik verilerine dayanıyor.

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2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

Beş bileşen bir aracın toplam puanını oluşturuyor: Performans, iç mekan, eleştirmenin puanı, güvenlik ve güvenilirlik. Bu puanlar tüketici beklentilerini yansıtacak şekilde segmentlere göre değişen bir formülde birleştirildi. Sonuç, her yeni için 0 ila 10 ölçeğinde toplam bir puan olarak belirlendi.

2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

En İyi SUV: 2020 Kia Telluride
US News Genel Puan: 8.6 / 10

Fiyat: 31.690 dolar

Performans Puanı: 7.3 / 10

İç Skor: 8.1 / 10

2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

2020 için yepyeni olan Kia Telluride , 10 üzerinden 8,6 puanla orta büyüklükteki SUV sıralamasının en üstünde yer alıyor. Yeni Kia, çekici bir kabin tasarımı ve dengeli bir sürüş sunuyor. Üç sıra halinde sekize kadar oturulabilir.

2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

Telluride üssünde, şerit tutma yardımcısı, ileri çarpışma uyarısı, fren yardımı, yaya algılama, arka çapraz trafik uyarısı, sürücü dikkat monitörü ve güvenli çıkış yardımı da dahil olmak üzere çok sayıda kaza önleme teknolojisi de yer alıyor.

2020'nin en iyi otomobilleri belli oldu! Bakın en çok puanı hangi araç modeli aldı

Çift turbolu güçlü V6 motor seçeneği ve 3.8 litrelik 291 beygir güç üretiyor. Motorun sesi de kabine çok fazla gelmediği için aracın konfor konusu gayet başarılı görünüyor. Ayrıca araçta, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, Head-up Display ile mevcut 10,25 inç dokunmatik ekranlı UVO Bağlantısı, güvenli çıkış yardımı da bulunuyor.

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