2021 Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ve tam liste yayınlandı! Adalet Bakanlığı kura çekimi sonuçları ve isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dün yapılan kura çekimi ile beraber isim listesi belli oldu ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Bilindiği gibi, başvurularını geçtiğimiz hafta tamamlayan adaylar, Adalet Bakanlığı kura çekimi sonuçları için bekliyordu. Dün, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılan kurada, isim listesi sorgulama ekranı açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021 KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Başvurularını tamamlayan; ancak çeşitli nedenlerden dolayı kura çekimini takip edemeyenler, Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Haberimizin devamında, Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 kura sonuçları isim listesi sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.