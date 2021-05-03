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Haberler Yaşam 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2021 19:52 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 20:12

2021 mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Mart ayı sınav yerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda; adaylar 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sınav merkezi için tercihlerini tamamladılar. Bugün ise sözlü sınava alınacak adaylar için sınav merkezleri MEB tarafından yayınlandı. İşte E Devlet ile 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

17 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında sözlü sınavları uygulanacak. Adayların sözlü sınav alınacakları ise bugün MEB tarafından açıklandı. Sonuçların 8 Temmuz'da duyurulacağı sözlü sınav için ise adayların yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSS'den belirtilen puanlar sonucunda her alan için en yüksek puanı alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaklar. Bu kapsamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

mülakat yerleri az önce açıklandı. İşte adayların sınava alınacakları o tarihler;

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

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2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar uygulanacak.

SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

8 Temmuz 2021 tarihinde sözlü sınav sonuçları açıklanacak.

2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
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