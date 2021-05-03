2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

17 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları uygulanacak. Adayların sözlü sınav alınacakları sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ise bugün MEB tarafından açıklandı. Sonuçların 8 Temmuz'da duyurulacağı sözlü sınav için ise adayların yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSS'den belirtilen puanlar sonucunda her alan için en yüksek puanı alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaklar. Bu kapsamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı