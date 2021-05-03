2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu! E-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayı sözleşmeli öğretmenlik sınav yerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda; adaylar 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sınav merkezi için tercihlerini tamamladılar. Bugün ise sözlü sınava alınacak adaylar için sınav merkezleri MEB tarafından yayınlandı. İşte E Devlet ile 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı