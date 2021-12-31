2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? MPİ ile 120 Milyon TL 31 Aralık Milli Piyango çekilişi saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacak?

2022 Milli Piyango canlı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 120 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibini bulacağı çekiliş Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılacak olan 2022 MPİ yılbaşı özel çekilişi kazandıran numaraları öğrenilmek istenerek "Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacak?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN CANLI YAYINLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın kanalı ve saati bilgileri şöyle;