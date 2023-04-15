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Haberler Yaşam 2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:44

2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası nasıl hesaplanır?

2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL soruları her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde araştırma konusu oldu. Bayram öncesi yapılması gereken bu ödemeyle ilgili olarak Diyanet tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Fıtır sadakası olarak da bilinen Ramazan fitresi hakkında merak edilenler arasında, Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir gibi sorular da yer alıyor. İşte "2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL" sorularının yanıtı.

2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası nasıl hesaplanır?

Ramazan ayına kavuşmanın şükrü ve mutluluğu yerini bayram coşkusuna bıraktı. Bu mübarek ayın son günleri yaklaşırken, bir yandan 11 Ayın Sultanı'nı uğurlamanın burukluğu, bir yandan da bayram heyecanı dört bir yanı sardı. Ramazan Bayramı yaklaşırken pek çok kişi 2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL gibi sorularla güncel rakamları araştırmaya koyuldu. Peki Diyanet tarafından açıklanan 2023 Ramazan fitre miktarı ne kadar, Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, nasıl hesaplanır? İşte yanıtı.

2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası nasıl hesaplanır?

2023 RAMAZAN FİTRESİ KAÇ TL?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası nasıl hesaplanır?

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

  • Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine,
  • Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,
  • Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna,
  • Bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine,

Oy birliği ile karar verildi.

2023 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Ramazan fitresi ne zamana kadar verilir, fıtır sadakası nasıl hesaplanır?

FİTRE NEDİR, NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).


Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.


Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).
Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

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