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Haberler Yaşam 2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:28

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler

Yeni yıl öncesi hafta içine denk gelen resmi tatiller 2023 merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 30 Ağustos gibi birçok tarih ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu tarihlerde okullar, özel sektör ve kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, Bu tarihlerin hangileri hafta içine denk geliyor dersiniz? İşte 2023 resmi tatil takvimi ve o tarihlerin takvimdeki yeri.

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler

Yeni yıla yalnızca saatler kalırken binlerce vatandaş 2023 resmi tatil takvimini merak ediyor. Hafta içine denk gelen özel günler okullar, kamu ve özel sektörde tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda ise "2023 Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle öğrenci ve çalışanlar bu tarihlerin önümüzdeki yıl hangi günlere denk geldiğiyle ilgileniyor. İşte 2023 resmi tatil takvimi ve detaylar…

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

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2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

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