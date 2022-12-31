2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler

Yeni yıla yalnızca saatler kalırken binlerce vatandaş 2023 resmi tatil takvimini merak ediyor. Hafta içine denk gelen özel günler okullar, kamu ve özel sektörde tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda ise "2023 Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle öğrenci ve çalışanlar bu tarihlerin önümüzdeki yıl hangi günlere denk geldiğiyle ilgileniyor. İşte 2023 resmi tatil takvimi ve detaylar…