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2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ: Hafta içine denk gelen resmi tatiller hangileri? İşte o tarihler
Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
11:28
Yeni yıl öncesi hafta içine denk gelen resmi tatiller 2023 merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 30 Ağustos gibi birçok tarih ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu tarihlerde okullar, özel sektör ve kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, Bu tarihlerin hangileri hafta içine denk geliyor dersiniz? İşte 2023 resmi tatil takvimi ve o tarihlerin takvimdeki yeri.